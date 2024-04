FC Bayern: Tuchel rotiert

Vor dem wichtigen Champions League-Rückspiel gegen den FC Arsenal am kommenden Mittwoch (21 Uhr) gönnt Thomas Tuchel seinen Leistungsträgern eine Pause. Wie ‚Sky‘ berichtet, verzichtet der Cheftrainer am heutige Samstag gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) auf Jamal Musiala und Leon Goretzka in der Startaufstellung.

Leroy Sané fällt komplett aus, den Nationalspieler quälen Schambeinprobleme. Laut dem Pay TV-Sender ist der Rekordmeister aber zuversichtlich, dass der Offensivspieler gegen Arsenal wieder zur Verfügung stehen wird.

Update (14:30 Uhr): Die offizielle Aufstellung bestätigt, dass Musiala und Goretzka zunächst auf der Bank platznehmen. Nach seinem Kader-Comeback gegen Arsenal kehrt Aleksandar Pavlovic nun auch in die Startaufstellung zurück. Neben Sané steht auch Manuel Neuer nicht im Kader. Beim Kapitän wollen die Bayern „nach seiner Adduktorenverletzung kein Risiko“ eingehen.