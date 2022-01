Arsenal über Turner-Transfer einig

Der Transfer von Matt Turner zum FC Arsenal ist offenbar nur noch Formsache. Laut dem US-amerikanischen ‚ESPN‘-Journalisten Taylor Twellman sind sich die Gunners mit dem 27-jährigen Torhüter und dessen Klub New England Revolution am heutigen Donnerstag einig geworden. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano zahlt Arsenal sieben Millionen Euro Ablöse zuzüglich drei Millionen an Bonuszahlungen.

Turner wird sich im Sommer den Londonern anschließen und dort aller Voraussicht nach in die Fußstapfen von Bernd Leno treten. Der 29-jährige DFB-Keeper hat seinen Stammplatz unter Trainer Mikel Arteta verloren und soll den Klub verlassen.