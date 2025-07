Arsenal verstärkt sich mit Norgaard

Der FC Arsenal hat nach Martín Zubimendi (26/Real Sociedad) den nächsten Mittelfeldneuzugang eingetütet. Die Gunners geben die Verpflichtung von Christian Norgaard offiziell bekannt. Die Nordlondoner überweisen für den 31-Jährigen dem Vernehmen nach rund 11 Millionen Euro an den FC Brentford.

Norgaard hatte seit 2019 für Brentford gespielt und in den vergangenen beiden Jahren die Kapitänsbinde getragen. In insgesamt 196 Partien für die Bees steuerte der Sechser 13 Tore und 18 Vorlagen bei. Zwischen 2012 und 2013 stand der 35-fache dänische Nationalspieler beim Hamburger SV unter Vertrag, blieb aber ohne Profieinsatz. Im Zentrum von Arsenal tritt Norgaard die Nachfolge von Thomas Partey (32) an, der den Premier League-Klub nach ausgelaufenem Vertrag verlassen hat.