Königsdörffer befasst sich mit HSV-Abschied

Ransford Yeboah Königsdörffer denkt darüber nach, den Hamburger SV nach der Saison zu verlassen. Das berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘. Demnach ist der 22-jährige Angreifer nur von seinen Plänen abzubringen, sofern er sich unter Neu-Trainer Steffen Baumgart zum Stammspieler entwickelt und eine entsprechende Perspektive bei den Hanseaten aufgezeigt bekommt. Königsdörffer lagen jeweils in den vergangenen zwei Transferperioden Angebote vor. Im Sommer bot Sturm Graz dem Vernehmen nach drei Millionen Euro Ablöse. Der HSV blockte jedoch ab.

Unter Ex-Trainer Tim Walter konnte der schnelle Rechtsfuß in 20 Einsätzen keine einzige Torbeteiligung sammeln. Zudem soll Königsdörffers Verhältnis zu Walter aufgrund schwindender Spielanteile gestört gewesen sein. Dessen Nachfolger Baumgart bot den Offensivmann am vergangenen Wochenende gegen die SV Elversberg auf Anhieb in der Startformation auf. Dieser dankte es seinem Trainer mit seinem ersten Saisontor zum 1:0-Endergebnis. An den HSV ist der ghanaische Nationalspieler (vier Länderspiele) noch bis 2026 gebunden. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht.