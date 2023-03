Koschinat übernimmt in Bielefeld

Uwe Koschinat soll den Zweitliga-16. Arminia Bielefeld vor dem Abstieg in die dritte Liga bewahren. Der 51-Jährige, bis Oktober in Saarbrücken im Amt, tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge des entlassenen Daniel Scherning an.

Am Samstag steht für Koschinat gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 die erste Bewährungsprobe an, schon heute leitet er das Training bei den Ostwestfalen. Reichlich Zweitliga-Erfahrung sammelte Koschinat einst beim SV Sandhausen (2018 bis 2020).

„Verein mit großer Strahlkraft“

DSC-Geschäftsführer Christoph Wortmann erklärt: „Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben intern ein klares Anforderungsprofil für unseren neuen Cheftrainer erstellt. Uwe Koschinat hat unser volles Vertrauen, unsere Mannschaft mit der Unterstützung aller Arminen zum direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu führen. In unseren Gesprächen hat er überzeugend und sehr leidenschaftlich aufgezeigt, dass er hier mit der Mannschaft und seinem gesamten Team Vollgas für unseren Verein geben wird.“

Koschinat betont, er „habe die absolute Überzeugung, dass wir das alle gemeinsam schaffen. Die Vorfreude ist riesig bei mir. Arminia Bielefeld ist für mich ein Verein mit großer Strahlkraft, der den Menschen in Stadt und der Region wahnsinnig viel bedeutet. Natürlich haben wir viel Arbeit vor uns. Umso wichtiger wird es sein, mit Überzeugung und Zuversicht die Dinge anzugehen und dabei alle Fans und Unterstützer geschlossen mitzunehmen, um erfolgreich zu sein“