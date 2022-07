Halilovic wechselt in die Heimat

Alen Halilovic schließt sich dem kroatischen Verein HNK Rijeka an. Damit kehrt er nach vielen Stationen, unter anderem dem Hamburger SV, UD Las Palmas und dem FC Barcelona, in seine Heimat zurück. Der mittlerweile 26-jährige Mittelfeldspieler kostet keine Ablöse, da er zurzeit vereinslos war.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison spielte Halilovic für den FC Reading in der Championship. Dort erzielte er in 14 Pflichtspielen ein Tor und bereitete zwei weitere Tore vor.