Der Jahrhundert-Prozess gegen ManCity

Insgesamt 115 Anklagepunkte hat die zuständige Ermittlungsgruppe in den vergangenen fünf Jahren gegen City zusammengetragen. Seit Montag muss sich der Klub deswegen in einem Prozess verantworten. Bis alle Anhörungen durch sind, wird es voraussichtlich zwei Monate dauern. Dem Klub drohen harte Konsequenzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alles begann im November 2018 mit mehreren Artikeln des ‚Spiegel‘, in denen ManCity beschuldigt wurde, in großem Ausmaß gegen das Financial Fairplay verstoßen zu haben. Das deutsche Printmagazin hat im Rahmen des sogenannten Football Leaks-Skandals interne und geheime Informationen über City veröffentlicht, die ihnen zuvor der portugiesische Whistleblower Rui Pinto zugesteckt hatte. Unsere Kollegen von Kick11 haben sich die ganze Sache mal genauer angeschaut.

Lese-Tipp

Bayern-Rückzug bei Davies? | Englischer Kampf der Giganten

Zum Video