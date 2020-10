Hertha: Vier Millionen für Guendouzi

Hertha BSC muss für die Leihe von Mattéo Guendouzi eine Gebühr an den FC Arsenal entrichten. Nach FT-Informationen überweist der Bundesligist vier Millionen Euro nach Nordlondon. Eine Kaufoption ist nicht Teil der Vereinbarung. Zudem übernimmt Hertha das komplette Gehalt des 21-jährigen Franzosen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Plänen von Trainer Mikel Arteta spielte Guendouzi zuletzt kaum noch eine Rolle, der Rechtsfuß hinterlegte deshalb schon früh in diesem Sommer seinen Wechselwunsch. Zwischenzeitlich wurde der zentrale Mittelfeldspieler auch mit dem FC Barcelona, dem FC Villarreal und Olympique Marseille in Verbindung gebracht.