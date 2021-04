Tottenham: Kane äußert Wechselwunsch

Harry Kane drängt offenbar auf einen Sommerwechsel. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, kann sich der englische Topstürmer nicht mit einem Verpassen der Champions League-Qualifikation anfreunden und will in diesem Fall eine neue Herausforderung suchen. Das soll er den Verantwortlichen von Tottenham Hotspur bereits mitgeteilt haben. Die Londoner haben aktuell drei Punkte Rückstand auf Platz vier.

Ob Kanes Wunsch erfüllt wird, muss sich erst noch zeigen. Sein Vertrag besitzt Gültigkeit bis 2024 und vor wenigen Wochen wurde berichtet, dass Vorstandschef Daniel Levy sich erst bei einer potenziellen Ablöse von 173 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen würde.

Keine Titel trotz Weltklasse

Schaut man sich Kanes Statistiken an, so braucht sich der Nationalspieler nicht vor anderen großen Namen im Weltfußball verstecken. Was ihm fehlt, sind Vereinstitel. Der fünfmalige Torschützenkönig der Premier League hat nur eine leere Vitrine vorzuweisen, wenn es um Mannschaftserfolge geht und das scheint er augenscheinlich ändern zu wollen.

Treuebekenntnisse blieben zuletzt aus. Die Frage nach einem möglichen Abnehmer wäre noch zu klären. Hierbei gelten Manchester United und Manchester City als wahrscheinlichste Lösung, da Bedarf und finanzielle Kraft vorhanden sind. Der Name Kane wird voraussichtlich im Sommer auch eine Rolle spielen, wenn das Stürmerkarussell um Erling Haaland, Kylian Mbappé und Lionel Messi Fahrt aufnehmen sollte.