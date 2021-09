BVB: Reyna verletzt

Borussia Dortmunds Giovanni Reyna (18) muss vorerst kürzertreten. Wie der US-amerikanische Fußballverband vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Kanada (1:1) bekanntgab, hat sich der Offensivspieler eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

Diese habe Reyna in der Partie gegen El Salvador (0:0) erlitten. Angaben zur möglichen Ausfallzeit des neunfachen Nationalspielers machen die USA nicht. Für den BVB stand Reyna in der neuen Saison in allen fünf Pflichtspielen in der Startformation.