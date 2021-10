Leitner begründet Zürich-Wahl

Moritz Leitner begründet seinen Wechsel in die Schweiz zum FC Zürich. „Ich wollte mich nicht erst lange eingewöhnen müssen in einem Land, in dem ich mich nicht so gut auskenne. Mit dem FC Zürich hatte ich super Gespräche. Ich wollte zu einem Trainer, der weiß, was er will und mich wieder auf mein Niveau heben kann. Das hat gut gepasst. Ob es am Ende die richtige Entscheidung war, wird man im Laufe der Zeit sehen. Stand jetzt bin ich happy. Die Stadt, der Verein und das Umfeld sind überragend für mich in meiner Situation“, so der 28-Jährige gegenüber ‚Transfermarkt‘.

Zunächst ist das Engagement des Mittelfeldspielers bis zum kommenden Sommer befristet, auf Anliegen von Leitner selbst: „Ich habe bewusst nur für ein Jahr unterschrieben. Das war von mir so gewünscht, weil ich auf meiner letzten Station eine große Enttäuschung erlebt habe. Ich wollte nun erst einmal schauen, ob es auf menschlicher Ebene und vom Gefühl her passt.“ Bei Norwich City hatte der gebürtige Münchner vor seinem Wechsel überhaupt keine Rolle mehr gespielt.