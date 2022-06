Medien: Ajax will Zirkzee

In Person von Sébastien Haller wird Ajax Amsterdam den Verlust des Toptorjägers verkraften müssen. Borussia Dortmund steht vor der Verpflichtung des 28-jährigen Ivorers. Das Erbe des 1,90-Angreifers wollen die Niederländer offenbar auf mehrere Schultern verteilen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, zeigt Ajax Interesse an Joshua Zirkzee. Der elffache niederländische U21-Nationalspieler ist noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Nach eher schwachen Jahren in München blühte der 21-Jährige in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis beim RSC Anderlecht auf. 31 direkte Torbeteiligungen erregten die Aufmerksamkeit von Ajax.

Drei Neue für Ajax?

Allein mit ihrem Interesse sind die Amsterdamer aber nicht. Anderlecht bemüht sich Berichten zufolge um eine erneute Leihe oder Festverpflichtung, aus der Bundesliga hat der ‚Sport Bild‘ zufolge der VfB Stuttgart angeklopft. Geduld werden dem Fachmagazin zufolge aber wohl alle Klubs beweisen müssen: Bayern wolle erst die Entwicklung in der Personalie Robert Lewandowski abwarten, ehe eine Entscheidung bei Zirkzee getroffen wird.

Weiter ist Ajax da in anderen Verhandlungen. Denn neben Zirkzee peilen die Niederländer die Verpflichtungen von Brian Brobbey (20) und Steven Bergwijn (24) an. Während Erstgenannter wiederholt betonte, dass er nach halbjähriger Leihe zu seinem Amsterdamer Heimatverein gerne permanent bleiben und RB Leipzig verlassen wolle, sollen sich im Poker um den Tottenham-Stürmer alle Parteien einig sein.