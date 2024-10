HSV & Choupo: Klartext von Kuntz

Der Hamburger SV wird nicht mit der Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting auf den langfristigen Ausfall von Torjäger Robert Glatzel reagieren. Das bestätigt Sportvorstand Stefan Kuntz im Interview mit der ‚Sport Bild‘: „Erstens: Finanziell wäre das für uns nicht machbar. Zweitens: Wir können nicht sagen, wir haben einen starken, breiten Kader, dazu einen tollen Mannschaftsgeist. Dann fällt jemand länger aus, und wir holen sofort einen anderen. Das wäre das falsche Signal. Wir haben viel Vertrauen in unsere Mannschaft, das hat das 3:1 zuletzt gegen Magdeburg gezeigt.“

Die Hanseaten wollen in dieser Saison nach sieben Jahren endlich wieder den Sprung ins deutsche Oberhaus schaffen. Das hat auch für Trainer Steffen Baumgart höchste Priorität: „Wir reden viel miteinander, sein Vertrag war dabei aber nie ein Thema. Ich habe bei Steffen auch den Eindruck, dass er für sich sagt: Jetzt lasst mich erst einmal liefern – dann kann das andere schnell geregelt werden“, so Kuntz über das am Saisonende auslaufende Arbeitspapier des 52-Jährigen.