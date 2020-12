BVB: Terzic zuversichtlich bei Delaney & Meunier

Edin Terzic kann wohl beim morgigen letzten Bundesliga-Spiel dieses Jahres bei Union Berlin (20:30 Uhr) auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Wir sind guter Dinge, dass wir alle einsatzbereit haben. Wir werden beim Abschlusstraining sehen, ob Thomas Delaney und Thomas Meunier wieder dabei sein können“, sagte der neue Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Terzic ist demnach zuversichtlich, dass auch Mats Hummels von Beginn an spielen kann. Der Abwehrchef wurde am vergangenen Dienstag gegen Werder Bremen (2:1) kurz vor Schluss verletzt ausgewechselt. Terzic stellte aber direkt im Anschluss klar, dass es „nichts Dramatisches“ sei, sondern es sich um „muskuläre Probleme, also eher so Krämpfe” handelte.