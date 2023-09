BVB bei Williams im Rennen | Arsenal nimmt neuen Stürmer ins Visier

Topklubs wollen Williams

Vier Spiele, vier Assists – Nico Williams hat einen starken Start in die Saison erwischt, wenngleich der Flügelspieler von Athletic Bilbao zurzeit verletzt fehlt. Die bisherigen Auftritte des 21-Jährigen reichten aber aus, um das Interesse mehrerer Klubs zu wecken. Die katalanische Zeitung ‚El Nacional‘ zählt in einem Bericht Borussia Dortmund zum Kreis derjenigen, die über einen Transfer des spanischen Nationalspielers nachdenken, dessen Vertrag 2024 ausläuft. Auch der FC Liverpool, Juventus Turin und der FC Arsenal seien interessiert.

Was macht Toney?

Apropos Arsenal. In englischen Medien werden die Gunners intensiv mit einem anderen Offensivspieler in Verbindung gebracht: Ivan Toney. „Arteta legt sich auf Toney fest“, titelt am heutigen Dienstag der ‚Daily Star‘, „der Gunners-Boss bereitet ein 60-Millionen-Pfund-Angebot vor.“ Toney steht noch bis 2025 beim FC Brentford unter Vertrag. Sowohl Spieler als auch Verein sollen aber im Winter zur Trennung bereit sein – sofern das Angebot stimmt. Zurzeit sitzt der 27-Jährige eine Sperre ab, nachdem er gegen die Wett-Regularien der Premier League verstoßen hat. Im neuen Kalenderjahr ist er wieder einsatzbereit.

