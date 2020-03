Neymar-Wechsel: Barça geht auf Kuschelkurs

Im Sommer will der FC Barcelona einen neuen Versuch unternehmen, Neymar zurück an die Mittelmeerküste zu transferieren. Damit das klappt, wollen die Verantwortlichen laut ‚Mundo Deportivo‘ für eine bessere Beziehung zu Paris St. Germain sorgen. Dort spielt der brasilianische Superstar, seitdem er 2017 für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro in die französische Hauptstadt gewechselt war.

Schon im vergangenen Sommer gab es Verhandlungen über eine Rückkehr des 28-Jährigen. Am Ende scheiterten die Gespräche aber aufgrund der zu hohen Ablöseforderung seitens der Franzosen. Paris wollte damals 300 Millionen Euro für die Dienste des trickreichen Ballkünstlers, der noch bis 2022 an PSG gebunden ist.

Mittlerweile ist der französische Serienmeister von dieser Forderung abgerückt und verlangt nur noch die Hälfte, sprich 150 Millionen Euro. Wie es in dem Artikel der ‚Mundo Deportivo‘ heißt, könnte der Preis jedoch noch weiter fallen. Vorstellbar sei, dass beispielsweise Rechtsverteidiger Nélson Semedo (26) die Blaugrana gen Paris verlässt und PSG den Katalanen im Gegenzug in Sachen Ablöse entgegenkommt. Die Spekulationen um Neymar nehmen wieder Fahrt auf.