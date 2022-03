Köln: Nächstes Trio fällt aus

Steffen Baumgart gehen vor dem Spiel am Sonntag gegen Borussia Dortmund (19:30 Uhr) die Spieler aus. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben sich am heutigen Donnerstag mit Dejan Ljubicic, Marvin Obuz und Tim Lemperle drei weitere Spieler abgemeldet. Lemperle ist krank und wird am Wochenende „definitiv fehlen“. Obuz plagt ein Magen-Darm-Infekt und Ljubicic sagte das Training ab, da er sich „unwohl fühlte“.

Neben dem Trio werden gegen den BVB weitere Akteure fehlen. Jonas Hector und Florian Kainz sind seit dem gestrigen Mittwoch erkrankt zuhause. Kingsley Schindler fehlt aufgrund nicht näher bekannter privater Gründe.