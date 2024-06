BVB: Sancho-Gespräche stehen an

Borussia Dortmund wird in Kürze die Bemühungen um eine Weiterbeschäftigung von Jadon Sancho (24) starten. Dem englischen Portal ‚CaughtOffside‘ zufolge finden in den nächsten Tagen Gespräche zwischen dem BVB und Manchester United statt. Die Red Devils würden den bislang ausgeliehenen Sancho am liebsten dauerhaft verkaufen, für Schwarz-Gelb wäre das finanziell nur schwierig umzusetzen.

Dennoch will der BVB alle Möglichkeiten ausloten, auch über eine Leihe mit Kaufoption wurde zuletzt spekuliert. Hans-Joachim Watzke stellte erst kürzlich klar: „Dass wir Jadon natürlich sehr gerne weiter bei uns hätten, darüber müssen wir nicht reden.“