Oczipka in die zweite Liga

Bastian Oczipka wechselt zu Arminia Bielefeld. Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei zum Bundesliga-Absteiger, sein Vertrag bei Union Berlin lief Ende Juni aus. Sportchef Samir Arabi sagt: „Er wird uns weiterhelfen, weil er flexibel einsetzbar ist, viel Erfahrung mitbringt und Verantwortung übernehmen kann. Das Gesamtpaket bei Bastian stimmt.“

Für die Köpenicker spielte Oczipka ein Jahr lang (21 Partien). Zuvor war der 33-Jährige unter anderem für Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC St. Pauli aufgelaufen. Insgesamt stehen 303 Einsätze in der ersten und 58 Auftritte in der zweiten Bundesliga zu Buche.

Auf der linken Abwehrseite der Bielefelder heißen Oczipkas Konkurrenten George Bello (20), Jacob Laursen (27) und Andrés Andrade (23). Zum Auftakt der neuen Saison verlor die Arminia mit 1:2 beim SV Sandhausen.

Der Neuzugang erklärt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und ihr so schnell es geht zu helfen. Ich habe oft hier in Bielefeld gespielt und weiß, zu was die Fans mit ihrer Stimmung fähig sind.“