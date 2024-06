Genua: Vitinha bleibt für 15 Millionen

Mittelstürmer Vitinha wird auch in der kommenden Saison in der italienischen Serie A auflaufen. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat sich der FC Genua mit Olympique Marseille auf einen Wechsel des bisherigen Leihspielers geeinigt. Die vereinbarte Ablöse wird auf 15 Millionen Euro taxiert. OM sichert sich zudem eine Rückkaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch im Januar des vergangenen Jahres hatte Olympique 32 Millionen Euro Ablöse für Vitinha an den SC Braga überwiesen. Ein Jahr später ging es leihweise weiter nach Italien. An der französischen Côte d‘Azur konnte der Portugiese in 43 Spielen nur magere sechs Tore erzielen.