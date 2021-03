Hertha BSC: Erstes Angebot für Bobic – Kontakt zu Kovac

Eintracht Frankfurt und Hertha BSC verhandeln intensiv über die Ablöse für Fredi Bobic. Sobald sich beide Klubs geeinigt haben, soll der Vertrag des Sportvorstands bei den Adlern aufgelöst werden. Angestrebt ist eine Lösung bis Monatsende, doch beim Preis hat man noch unterschiedliche Vorstellungen.

Laut ‚Sky‘ stellt Hertha bislang zwei Millionen Euro in Aussicht. Eine Summe, mit der sich die Eintracht aber nicht abspeisen lassen will. Von einer Forderung in Höhe von fünf Millionen Euro war bereits die Rede. Es gibt also noch Gesprächsbedarf.

Nebenbei hält die Hertha auch nach einem neuen Cheftrainer Ausschau. Gerne würde die Alte Dame Niko Kovac in die Hauptstadt holen, damit dieser das millionenschwere Projekt gemeinsam mit Bobic ins Rollen bringt. ‚Sky‘ zufolge wurde Kovac auch bereits kontaktiert. Weil es für den 49-Jährigen mit der AS Monaco gut läuft, strebt er in diesem Sommer aber keinen Wechsel an.