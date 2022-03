Vidal will an den Zuckerhut

Arturo Vidal will zum Ende seiner Karriere nochmal für Flamengo Rio de Janeiro auflaufen. „Ich mag den Klub sehr gerne. Das Trikot, das ich habe, wurde mir vom Präsidenten geschenkt. Das erfüllte mein Herz. Ich habe den Traum, dort zu spielen, das kann ich nicht leugnen“, stellt der Chilene gegenüber ‚TNT Sports‘ klar und versichert: „Wenn es soweit ist, werde ich hingehen. Ich hoffe, dass es bald so weit ist. Wenn der Trainer oder der Vorstand mich haben wollen, wird man auf mich zukommen, und ich werde alles tun, um dorthin zu kommen.“

Vidal steht noch bis zum Sommer bei Inter Mailand unter Vertrag. Bei den Nerazzurri gehört der 34-Jährige zwar nicht mehr zum Stammpersonal, kommt aber stets von der Bank. In der laufenden Saison sammelte er so bereits 32 Pflichtspiele. Nach nunmehr 15 Jahren in Europa mit Stationen in Leverkusen, Turin, München, Barcelona und Mailand könnte „das Kapitel Europa geschlossen werden. Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, aber wenn es passiert, ist mein Ziel ganz klar: Mit Flamengo alles zu gewinnen, um die Libertadores zu kämpfen, was ein Traum ist, denn das ist wie die Champions League in Europa. Wenn ich gehe, dann nur, um weiter zu kämpfen und ein wichtiger Spieler zu sein.“