Bayern mit Remis in Salzburg | Die Noten für den FCB

RB Salzburg presste gleich von Beginn an hoch und setzte die Defensive des FC Bayern in der Anfangsviertelstunde gehörig unter Druck. Mit der Zeit bekam das Team von Julian Nagelsmann allerdings mehr und mehr Kontrolle. Eine klare Torchance erarbeitete sich trotz des hohen Tempos keine der beiden Mannschaften in den ersten 20 Spielminuten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das 1:0 für Salzburg fiel nach einem der zahlreichen Konter Salzburgs. Brenden Aaronson legte die Kugel für Vollstrecker Chikwubuike Adamu (21.) auf. Wenige Minuten später kam Aaronsen dann selber zu einer großen Chance im Strafraum der Bayern, die aber von Ulreich mit einer Parade (24.) vereitelt wurde. Die erste Großchance für Bayern hatte Leroy Sané (30.), der den Ball aber aus guter Position am langen Pfosten vorbeischoss.

Mehr Engagement, wenig Ertrag

Zu Beginn von Durchgang zwei merkte man dem deutschen Meister an, dass man sich in der Pause vorgenommen hatte, nicht mit leeren Händen nach München zurückzukehren. Der FCB hielt den Druck hoch und ließ zunächst keine gefährlichen Konter mehr zu. Zuweilen schafften es die Bayern, ihre Gegner in der Abwehr einzuschnüren. Chancen blieben trotzdem Mangelware, zwingend waren die Möglichkeiten zudem nicht.

Kingsley Coman (72.) und Serge Gnabry (76.) kamen jeweils zu Gelegenheiten, um den Ausgleich zu besorgen. Salzburg-Keeper Philipp Köhn hatte jedoch etwas dagegen und verhinderte ein Bayern-Tor. Bis zu diesem Zeitpunkt definitiv die zwei besten Chancen im Spiel für den Bundesliga-Tabellenführer. Der verdiente Ausgleich fiel dann aber erst in der 90. Minute durch Coman.

Torfolge

1:0 Adamu (21): Salzburg fährt einen zielführenden Konter. Adeyemi spielt vom rechten Strafraumeck in die Mitte, dort leitet Aaronsen auf Adamu weiter. Der Stürmer schließt ins lange Eck ab und Ulreich kann den Gegentreffer nicht mehr verhindern.

1:1 Coman (90): Nach Flanke von Pavard kommt der Ball über Müller zu Coman, der aus kürzester Distanz abschließt und Köhn keine Chance lässt.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

77‘ Choupo-Moting für Gnabry

80' Sabitzer für Tolisso