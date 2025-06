PSG-Gerüchte um Kim – Kompany spricht schon mit Nachfolger

Min-jae Kim (28) plagt sich seit geraumer Zeit mit hartnäckigen Achillessehnenproblemen herum und verpasst voraussichtlich die Klub-WM. Im Hintergrund reißen Abschiedsgerüchte um den Innenverteidiger des FC Bayern nicht ab.

Die renommierte ‚L’Équipe‘ bringt den Südkoreaner jetzt bei Paris St. Germain ins Gespräch. Der bereits mit der Premier League in Verbindung gebrachte Kim sei zwar nicht die Wunschlösung, soll aber auf der Liste von PSG-Kaderplaner Luis Campos stehen.

Unabhängig davon rechnet man in München mit einigen Anfragen für den 69-fachen Nationalspieler, der 2023 im Trikot der SSC Neapel immerhin zum besten Verteidiger der Serie A auszeichnet worden war. Als Ablöse wurden zuletzt 30 bis 35 Millionen Euro gehandelt.

Nachfolger von der Insel?

Derweil hält der Deutsche Meister die Augen nach einem möglichen Nachfolger offen. Dem Bericht zufolge ist Maxime Estève (23) vom Premier League-Aufsteiger FC Burnley ein Thema an der Säbener Straße.

FCB-Cheftrainer Vincent Kompany höchstpersönlich habe das Gespräch mit seinem ehemaligen Schützling gesucht, um sich lose nach dem Status quo zu erkundigen – in der Rückrunde der Saison 2023/24 hatte der Belgier den französischen Abwehrmann in Burnley trainiert.

Mit seinen guten Leistungen hat sich Estève nicht nur in den Fokus der Bayern gespielt, auch der FC Everton sowie Crystal Palace sollen an dem 1,93 Meter großen Innenverteidiger dran sein. Im Fall der Fälle bahnt sich also ein Ablösekrimi um den vertraglich bis 2029 gebundenen Linksfuß an.