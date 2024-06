Nach drei Jahren Pause: Solskjaer vor neuem Trainerjob

Ole Gunnar Solskjaer steht vor der Rückkehr ins Trainergeschäft. Wie ‚ESPN‘ berichtet, befindet sich der Norweger in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Besiktas. Zwischen den Parteien sind noch Details zu klären, ‚ESPN‘ erwartet jedoch eine zeitnahe Einigung. Solskjaer ist seit seinem Aus bei Manchester United im November 2021 arbeitslos. Seit seinem Abschied aus dem Old Trafford hat der Ex-Stürmer immer wieder interessierten Klubs einen Korb gegeben.

So auch Besiktas, das im Januar erstmals bei Solskjaer vorstellig wurde, ehe sich der Istanbuler Klub für Fernando Santos entschied. Der Portugiese ist seinen Job mittlerweile wieder los. In der Süper Lig wurde Besiktas in der abgelaufenen Saison nur Sechster – mit satten 46 Punkten weniger als Stadtrivale und Meister Galatasaray. Sollte Solskjaer den Job übernehmen, würde er mit José Mourinho (Fenerbahce) auf seinen einstigen Vorgänger bei United treffen.