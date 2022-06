Sahin lockt Toprak

Nuri Sahin wirbt um die Dienste seines ehemaligen Teamkollegen Ömer Toprak. Laut dem Portal ‚DeichStube‘ ist der Trainer von Antalyaspor interessiert daran, den Innenverteidiger in die türkische Süper Lig zu locken. Erst am gestrigen Freitag wurde verkündet, dass Toprak und der SV Werder Bremen in Zukunft getrennte Wege gehen werden: Der 32-jährige hatte ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt, da er ein neues Kapitel aufschlagen möchte.

Sahin und der 27-fache Nationalspieler kennen und schätzen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia Dortmund, der türkischen Nationalmannschaft und zuletzt bei Werder. Toprak blickt auf eine reichhaltige Erfahrung im deutschen Fußball zurück: Insgesamt absolvierte er 251 Spiele im Oberhaus sowie 51 Partien in der zweiten Liga. Der Mittelmeer-Klub Antalyaspor wäre die erste Station in seinem Herkunftsland.