Trainersuche: HSV hat Plan B

Der Hamburger SV würde den vakanten Trainerstuhl gerne mit Ruud van Nistelrooy besetzen. Wie das schwedische ‚TuttoSvenskan‘ berichtet, sind die Norddeutschen aber darauf vorbereitet, sollte der Niederländer absagen. Demzufolge steht Henrik Rydström von Malmö FF auf der Liste der Alternativen an erster Stelle.

Der 48-fache Schwede hat sich in Malmö nicht zuletzt durch das Double in der vergangenen Saison einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Neben van Nistelrooy und Rydström soll HSV-Sportchef Stefan Kuntz mit Bruno Labbadia auch einen alten Bekannten bereits kontaktiert haben. Mehr als eine bloße Kontaktaufnahme am gestrigen Montag hat aber laut ‚Sky‘ noch nicht stattgefunden. Labbadia und Kuntz stürmten einst Seite an Seite beim 1. FC Kaiserslautern.