TSG gibt Drexler ab

Die TSG Hoffenheim gibt Eigengewächs Tim Drexler per Leihe ab. Wie der Bundesligist vermeldet, wird der 19-Jährige die Rückrunde in der zweiten Liga beim 1. FC Nürnberg verbringen. Beim Club soll Drexler deutlich mehr Spielpraxis sammeln als zuletzt in Hoffenheim. Eine Kaufoption ist wohl nicht Teil des Deals. An Hoffenheim ist der junge Abwehrspieler noch bis 2028 vertraglich gebunden.

„Tim ist ein hochtalentierter Spieler, der grundsätzlich alles mitbringt, was einen modernen Verteidiger ausmacht. Allerdings braucht ein so junger Spieler wie Tim für seine weitere Entwicklung zwingend Spielzeit auf höchstmöglichem Niveau“, begründet TSG-Sportchef Andreas Schicker die Entscheidung. In Nürnberg soll Drexler „in den kommenden Monaten die gewünschten nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen.“