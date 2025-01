Bayern & Nkunku: Sportdirektor Freund spricht Klartext

Seit gestern Abend geht es heiß her an der Säbener Straße. Berichte überschlagen sich und besagen, der FC Bayern arbeite an einer Verpflichtung von Christopher Nkunku (27). Laut ‚Sky‘ gibt es sogar schon eine Einigung zwischen den Münchnern und dem französischen Angreifer vom FC Chelsea.

Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim (morgen, 20:30 Uhr) äußerte sich Christoph Freund zur Thematik. Auf die Nachfrage eines Journalisten, ob Nkunku ein Thema sei, entgegnete der Sportdirektor: „Nein, wenn es so ist, dass wir so weiter in die Saison gehen, und das ist unser Plan, dann ist es kein Thema, dass wir in der Offensive jemanden dazuholen werden.“

Im Angriff sei man „sehr, sehr gut aufgestellt“, betont Freund anschließend noch. Dies sei „qualitativ wie von der Anzahl“ der Fall. Zuvor hatte der Münchner Funktionär außerdem klargestellt, auch weiterhin mit Mathys Tel (19) zu planen. „Wir stehen in sehr gutem Kontakt, da er ein großes Talent ist und eine wichtige Rolle bei uns spielen soll. […] Unser klarer Plan mit Mathys ist, dass er hier seinen Durchbruch schafft“, so Freund zum Sturmjuwel. Tel wird als mögliches Tauschobjekt bei einem Nkunku-Transfer gehandelt.

Bischof-Gespräche „im Hintergrund“

Vor dem Aufeinandertreffen mit Hoffenheim war auch Tom Bischof ein Thema auf der Pressekonferenz. Die Bayern sind dem Vernehmen nach in der Favoritenrolle, was eine ablösefreie Verpflichtung des 19-Jährigen im Sommer angeht. „Wir kennen ihn natürlich, aber das ist momentan kein großes Thema. Er spielt morgen gegen uns, wir wollen als Sieger vom Platz gehen, das ist das Wichtigste“, ordnet Freund die Situation ein.

Dass der Rekordmeister hinter dem Mittelfeldspieler her ist, wollte Freund aber nicht abstreiten. Viel mehr ließ er durchblicken, dass man hinsichtlich der Planung der kommenden Saison natürlich aktiv ist: „Im Hintergrund führen wir Gespräche.“ Dies bezog er aber nicht auf Verhandlungen mit Bischof, sondern formulierte es allgemein.