Smalling verlängert in Rom

Die AS Rom setzt weiterhin auf Chris Smalling. Wie die Italiener bekanntgeben, hat der 33-jährige Engländer seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Dem Vernehmen nach kassiert er 3,5 Millionen Euro pro Saison.

Smalling war 2019 zunächst auf Leihbasis von Manchester United nach Rom gekommen, ein Jahr später folgte die Festverpflichtung für 15 Millionen Euro. Unter José Mourinho ist der Hüne im Abwehrzentrum gesetzt.

Smalling’s here to stay! 🤩



We are delighted to announce that the defender has penned a new contract with the club until 30 June 2025! ✍️#ASRoma | @ChrisSmalling 🧱



