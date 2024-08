Barça bangt um Olmo-Registrierung

Der FC Barcelona hat zum wiederholten Male mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, ist es den Katalanen aktuell nicht möglich, ihren Neuzugang Dani Olmo für den Spielbetrieb zu registrieren, ohne gegen die Regeln des Financial Fairplays zu verstoßen. Damit ist auch das La Liga-Debüt des Offensivspielers, der vergangene Woche für 55 Millionen Euro plus Boni von RB Leipzig nach Barcelona kam, akut in Gefahr. Fünf Tage bleiben den Verantwortlichen, den 26-Jährigen vor dem Saisonauftakt am Freitag in Valencia zu registrieren.

Laut ‚Cadena SER‘ sind Spielerverkäufe die einzige Lösung für die finanziellen Probleme der Blaugrana. Mögliche Abgangskandidaten seien Frenkie de Jong (27) und Raphinha (27), die sich bei Barça aber wohlfühlen, der am Oberschenkel verletzte Ronald Araújo (25) und der immer wieder von Verletzungen geplagte Ansu Fati (21). Ein zeitnaher Verkauf dürfte sich also nur schwierig realisieren lassen.