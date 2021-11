Hannover: Mann nimmt Ondoua in Schutz

Sportchef Marcus Mann glaubt weiterhin an eine Leistungssteigerung bei Mittelfeldspieler Gaël Ondoua. „Fußballer sind auch nur Menschen. Und für sein Wohlbefinden wird es gut sein, wenn er seine Lieben endlich wieder um sich hat“, sagt Mann. Zur Erläuterung: Ondouas Familie befindet sich weiterhin in Russland und konnte noch nicht nach Deutschland nachkommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ondoua kam im Sommer ablösefrei von Servette Genf und konnte anfangs im defensiven Mittelfeld überzeugen. Dann brach seine Leistung ein. „Die letzten Wochen waren ein Auf und Ab bei ihm. In der zweiten Halbzeit gegen Aue war er von der Rolle. Man darf aber auch nicht vergessen: Gaël hatte keine Vorbereitung. Dann fällt man bei der Belastung auch mal in ein Loch“, erklärt Mann die Form des Spielers. Ondouas Familie besitzt mittlerweile alle nötigen Papiere, um Russland in Richtung Deutschland zu verlassen.