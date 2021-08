Zappacosta unterschreibt bei Atalanta

Der Transfer von Davide Zappacosta zu Atalanta Bergamo ist perfekt. Der Rechtsverteidiger wechselt fest vom FC Chelsea zum Serie A-Klub. Dort unterschreibt der 29-Jährige einen langfristigen Vertrag.

Bereits von 2011 bis 2015 spielte Zappacosta bei Atalanta, wurde zunächst mehrere Spielzeiten an US Avellino verliehen, bis er in der Saison 2014/15 seinen Durchbruch in der Serie A feierte. Beim FC Chelsea wurde der Italiener nie richtig glücklich und wurde in den vergangenen beiden Saisons an die AS Rom und den FC Genua verliehen.