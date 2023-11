Barça: Anfragen für Alonso

Mehrere Klubs aus Saudi-Arabien zeigen Interesse an Marcos Alonso vom FC Barcelona. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben Al Hilal, Al Ettifaq und Al Ittihad angeklopft, um sich nach den Bedingungen einer möglichen Verpflichtung zu erkundigen. Trainer Xavi plane den 32-Jährigen aber als Backup weiterhin ein.

Ausgeschlossen scheint ein Verkauf des Linksverteidigers dennoch nicht zu sein. Alonso stand in der laufenden Saison lediglich in vier Pflichtspielen in der Startelf der Blaugrana. Sollte ein lukratives Angebot eingehen, wird sich das finanziell angeschlagene Barça damit beschäftigen müssen.