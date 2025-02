Neue Details: Die Wechsel-Tendenz bei Maza

Die Interessentenliste für Ibrahim Maza ist lang. Im Winter kursierten etwa Gerüchte um europäische Großkaliber wie Atlético Madrid oder sogar Manchester City, dazu weitere Bewerber aus England und Italien. Der AC Mailand machte laut dem ‚kicker‘ sogar ein Angebot über 15 Millionen Euro Sockelablöse. Eine Summe, die Hertha BSC nicht hätte ablehnen können. Doch Maza selbst wollte dem Bericht zufolge erstmal in Berlin bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und so vertagt sich der Wechsel des 19-jährige Toptalents auf den Sommer. Dann greift eine Ausstiegsklausel, die bislang auf 9,5 Millionen Euro beziffert worden war. Der ‚kicker‘ berichtet nun aber, dass der Betrag variieren kann – je nach Situation von Maza, der Hertha und des aufnehmenden Klubs. So sei es deutlich wahrscheinlicher, dass die Alte Dame am Ende im zweistelligen Millionenbereich absahnt.

Lese-Tipp

„Drastische“ Sparmaßnahmen: Hertha droht Ausverkauf

Doch wohin zieht es Maza, der seinem Jugendklub mittlerweile entwachsen ist, im Sommer? Laut dem ‚kicker‘ favorisiert der algerische Nationalspieler einen Verbleib innerhalb Deutschlands. Und auch hierzulande gibt es natürlich reichlich Interessenten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dritter Bundesligist im Rennen um Maza

Der VfB Stuttgart etwa traf sich zuletzt schon mit Mazas Vater sowie dem Berater des Zehners während des Champions League-Spiels gegen Paris St. Germain (1:4). Auch der Deutsche Meister Bayer Leverkusen streckt bereits die Fühler aus. Und der ‚kicker‘ berichtet derweil von einem dritten, aktuell noch unbekannten, Bundesligisten im Poker um Maza.

Im Interesse aller ist sicherlich, dass die Entscheidung über die Zukunft des Hochbegabten schnell fällt, um den Kopf frei für den Abstiegskampf in Liga zwei zu haben. Die Hertha ist aktuell nur Tabellen-14. Maza steht nach 23 Zweitligaspielen in der laufenden Saison bei je fünf Toren und Vorlagen.