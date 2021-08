Einigung: Delaney morgen nach Sevilla

Der Wechsel von Thomas Delaney zum FC Sevilla rückt immer näher. Laut der Tageszeitung ‚ABC‘ haben sich die Andalusier und Borussia Dortmund auf eine Ablöse für den 29-jährigen Mittelfeldspieler verständigt. Eine genaue Summe nennt das Lokalblatt allerdings nicht, zuletzt standen sechs bis sieben Millionen Euro im Raum.

Am morgigen Mittwoch werde Delaney nach Sevilla fliegen, um dort den Medizincheck zu absolvieren und anschließend den Vertrag zu unterzeichnen. An den BVB ist der Däne noch ein Jahr lang vertraglich gebunden, sodass die Dortmunder in diesem Sommer letztmalig eine angemessene Ablöse einstreichen können.