Als Bayern-Trainer: Pep wollte Ödegaard „zum Besten der Welt machen“

Vor fünfeinhalb Jahren galt Martin Ödegaard als das größte Versprechen des Weltfußballs. Sämtliche Topvereine rissen sich um den damals 15-Jährigen, der sich letztlich für Real Madrid entschied. Avancen hatte dem filigranen Linksfuß auch Pep Guardiola in seiner Funktion als Bayern-Trainer gemacht, wie Jan Aage Fjörtoft im Podcast ‚Here we go‘ vom italienischen ‚Sky‘-Journalisten Fabrizio Romano verriet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fjörtoft war zum damaligen Zeitpunkt Teammanager von Norwegens Nationalmannschaft. Eines Tages habe er in dieser Funktion einen Anruf von Guardiola erhalten. „Du musst diesen Jungen nach München bringen, du musst ihn nach München bringen“, habe Guardiola regelrecht gebettelt, „ich werde ihn zum besten Spieler der Welt formen.“

Real Castilla gab den Ausschlag

Und in der Tat habe ein Wechsel nach München im Raum gestanden, fährt Fjörtoft fort. Und weiter: „Michael Reschke, der heute für Schalke arbeitet, war damals in München für Neuverpflichtungen verantwortlich. Nachdem Ödegaard bei Real unterschrieben hatte, traf ich ihn und er sagte: ‚Wenn ich gewusst hätte, dass die zweite Mannschaft so entscheidend wäre, hätte ich eigens dafür eine zweite Mannschaft gegründet.‘“

Allerdings verfügte der FC Bayern konträr zu Fjörtofts Aussagen durchgehend über eine zweite Mannschaft, auch wenn sie damals in der Regionalliga spielte und nicht das Niveau wie heute hatte. Real Castilla hingegen war zu der Zeit in der zweiten spanischen Liga beheimatet.

FT-Meinung