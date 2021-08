Liverpool verlängert mit Robertson

Andy Robertson und der FC Liverpool verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit. Wie der Premier League-Klub verkündet, hat der Linksverteidiger einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben. Genaue Angaben zur Laufzeit machen die Reds nicht.

„Ich möchte so lange wie möglich bei diesem Klub bleiben, meine Familie und ich genießen hier glückliche Zeiten. Wir haben hier ein Zuhause gefunden und lieben alles an diesem Klub“, so Robertson, „ich bin glücklich, dass die Reise weitergeht.“

Der 27-Jährige war 2017 für neun Millionen Euro von Hull City nach Liverpool gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. Mit den Engländern gewann der Schotte unter anderem die Meisterschaft und die Champions League.

Liverpooler Verlängerungswelle

Für Liverpool ist die nächste wichtige Vertragsverlängerung innerhalb weniger Wochen. Auch Trent Alexander-Arnold (22), Alisson Becker (28) und Virgil van Dijk (30) banden sich jüngst an den Klub. Kapitän Jordan Henderson soll zeitnah folgen.