DFB: Die Gründe für Hectors Rücktritt

Jonas Hector hat sich aus der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet, weil er sich sportlich komplett auf den 1. FC Köln sowie privat auf seine Familie konzentrieren möchte. Das berichtet die ‚Bild‘. Hector habe seinen Entschluss bereits im Sommer gefasst.

Unter der Anzeige geht's weiter

So endet eine DFB-Karriere von 43 Länderspieleinsätzen, 42 davon in der Startelf. DFB-Manager Oliver Bierhoff über den 30-jährigen Saarländer: „Neben all seinen sportlichen Qualitäten haben wir an ihm stets auch seinen tollen Charakter, seine Unaufgeregtheit und sein Vertrauen geschätzt.“