Fener kündigt Tosun-Transfer an

Mittelstürmer Cenk Tosun (33) steht vor einem Wechsel innerhalb Istanbuls. Fenerbahce kündigt offiziell an, dass der Stürmer am heutigen Dienstag zum Medizincheck und – wohl finalen – Verhandlungen über einen Transfer erwartet wird.

Tosuns Vertrag bei Stadtrivale Besiktas lief Ende Juni aus, der Deal mit Fener geht also ablösefrei über die Bühne. Der in Wetzlar geborene Türke (53 Länderspiele) nahm jüngst noch an der EM teil, bei der er in zwei Kurzeinsätzen einen Treffer markieren konnte.