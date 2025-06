Yilmaz im zweiten Anlauf in die Bundesliga?

Schon vor knapp einem Jahr waren einige europäische Vereine an Baris Yilmaz (25) dran, der bei der Europameisterschaft im Einsatz für die Türkei starke Leistungen gezeigt hatte. Ein Wechsel ergab sich offenkundig nicht.

In diesem Sommer könnte der Außenbahnspieler Galatasaray aber den Rücken kehren. Etwaige Abnehmer sollen schließlich immer noch bereitstehen.

Wie die türkische Zeitung ‚Sabah‘ berichtet, leitet RB Leipzig konkrete Schritte in die Wege, um eine Zusammenarbeit mit dem quirligen Rechtsfuß auszuloten. Der Bundesligist wolle zeitnah die Verhandlungen mit Gala aufnehmen.

Am Bosporus steht Yilmaz bis 2027 unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit steuerte der 26-fache Nationalspieler 20 Scorerpunkte in 48 Pflichtspielen bei. Eine Quote, die dem türkischen Meister offenbar 30 Millionen Euro wert ist – sieht man das in Leipzig genauso?