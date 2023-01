Öffentlich angeboten: Nächster Torwart-Kandidat für Bayern?

In den vergangenen Tagen kristallisierte sich immer mehr Yann Sommer (34) als Wunschkeeper des FC Bayern heraus. Der Plan der Münchner: Der Schweizer vom Ligarivalen Borussia Mönchengladbach soll den verletzten Manuel Neuer (36) vertreten und im Idealfall nach dessen Rückkehr ein ebenbürtiger Konkurrent sein.

Noch allerdings stellt sich Sommers Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach quer, was die übrigen Kandidaten im Rennen hält. Womöglich lässt der Rekordmeister auch Vladan Kovacevic an der Verlosung teilhaben. Der 24-jährige Bosnier steht im Kasten des polnischen Tabellenführers Rakow Czestochowa und ist ein unübersehbar talentierter Keeper, der erst noch in seine besten Jahre kommt.

„Bester junger Torwart Europas“

Nun ist es ein branchenüblicher Vorgang, dass Spieler bei Vereinen angeboten werden – normalerweise geschieht dies allerdings nicht öffentlich. Dieses ungewöhnliche Vorgehen wählt nun Kovacevics Berater Franjo Vranjkovic. „Ich biete dem FC Bayern an, den Torwart Kovacevic zu prüfen“, lässt sich der Agent von der ‚Ippen‘-Mediengruppe, zu der unter anderem die Münchner ‚tz‘ zählt, zitieren.

Offensichtlich sieht Kovacevics Management noch eine Chance, den eigenen Klienten beim deutschen Branchenprimus zu platzieren. Mindestens aber mal ist Kovacevic, den Vranjkovic als „den besten jungen Torwart Europas“ bezeichnet, nun erhöhte Aufmerksamkeit gewiss.