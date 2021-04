Barça: Dembéle spricht über seine Zukunft

Ousmane Dembélé hat seine Zukunft beim FC Barcelona offen gelassen. Angesprochen auf seinen 2022 auslaufenden Vertrag sagte der Offensivmann im Anschluss an das 1:2 bei Real Madrid bei ‚beIN Sports‘: „Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Gespräche mit dem Verein geführt.“

Barça will dem Vernehmen nach schnellstmöglich mit Dembélé verlängern, zeigte die Formkurve des Ex-Dortmunders doch zuletzt steil nach oben. „Mir geht es gut hier, ich fühle mich gut“, so der 23-jährige Franzose, „wir werden sehen, was passieren wird. Wir haben einen neuen Präsidenten, der den Spielern sehr nahe steht.“