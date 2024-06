Die Zahlen zum De Zerbi-Deal

Olympique Marseille muss für seinen neuen Trainer Roberto De Zerbi ordentlich in die Tasche greifen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, muss der französische Traditionsklub eine Ablöse von sechs Millionen Euro an Brighton & Hove Albion zahlen. Der Premier League-Klub und der italienische Trainer hatten sich zwar bereits auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, das Vertragsverhältnis bestand aber dennoch zunächst weiter.

De Zerbi war in den vergangenen Monaten häufig mit dem Wechsel zu einem europäischen Topklub in Verbindung gebracht worden. Lange galt er als einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern München. In Marseille unterschrieb der 45-Jährige einen Vertrag bis 2027.