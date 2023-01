Ronaldos verrückte Champions League-Klausel

Mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien hat Cristiano Ronaldo sportlich gesehen einen deutlichen Schritt zurück gemacht. Zwar steigt CR7 mit seinem Vertrag beim Al Nassr FC nun zum bestbezahlten Fußballspieler der Welt auf, seine Rekorde in der Champions League kann er aber nicht mehr weiter ausbauen. Oder vielleicht doch?

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Marca‘ berichtet nun nämlich von einer ganz speziellen Klausel in seinem Arbeitspapier beim Wüstenklub. Sollte Newcastle United sich in der laufenden Premier League-Saison für die Königsklasse qualifizieren und ab kommendem Jahr in Europas Elite mitmischen, ist es Ronaldo gestattet, sich per Leihe den Magpies anzuschließen.

Lese-Tipp

Newcastle: Kuol schon wieder weg?

Grund für diese Möglichkeit ist, dass Al Nassr und Newcastle beide im Besitz des saudischen Staatsfonds sind. Ronaldo wäre es also unter Umständen möglich, seine bestehenden Rekorde doch noch auszubauen. Der 37-Jährige ist mit 140 Toren der beste Torschütze des Wettbewerbs. Sein Rivale Lionel Messi – mit Paris St. Germain noch in der Champions League vertreten – liegt Ronaldo mit 129 Treffern dicht auf den Fersen.