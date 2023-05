Tuchel kämpft um Hernández

Thomas Tuchel will Lucas Hernández unbedingt beim FC Bayern halten. Wie ‚Sky‘ berichtet, treibt der Trainer aktuell die Gespräche mit dem 27-jährigen Verteidiger voran und sprach am Wochenende viel mit Hernández. Tuchel hatte zuvor bereits öffentlich bekundet, dass der Weltmeister von 2018 in seinen Plänen eine „herausragende Rolle“ einnimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor knapp einer Woche hatte FT exklusiv berichtet, dass Hernández die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung über 2024 hinaus auf Eis gelegt hat. Hintergrund ist eine Offerte von Paris St. Germain, der der französische Nationalspieler bereits zugestimmt haben soll.

Lese-Tipp

Guerreiro: Bayern-Spur wird heißer