Werder bindet Schmid

Werder Bremen kann langfristig auf Romano Schmid zählen. Wie der Zweitligist mitteilt, hat der offensive Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Zur Laufzeit macht Werder wie gewohnt keine Angaben.

„Romano hat sich zu einem festen Bestandteil in unserer Mannschaft entwickelt. Man merkt, dass er bei Werder angekommen ist. Wir sind mit seiner Entwicklung absolut zufrieden und sind uns sicher, dass noch sehr viel mehr in ihm steckt“, freut sich Leiter Profifußball und Scouting, Clemens Fritz.

Schmid sagt: „Ich freue mich riesig. Fakt ist, dass ich mich immer sehr wohl gefühlt hab. Die Stadt, die Fans, die ganze Kulisse und der Verein Werder Bremen gefallen mir. Der ausschlaggebende Grund war, dass wir als Verein und als Mannschaft viel vorhaben und ich glaube, dass ich ein großer Teil davon bin.“

Eine Million Ablöse

Der Österreicher war im Januar 2019 für eine Million Euro von RB Salzburg nach Bremen gewechselt, wurde dann aber direkt für eineinhalb Jahre an den Wolfsberger SC weiterverliehen. Seit Sommer 2020 ist Schmid zurück. In der laufenden Zweitligasaison sammelte der 22-Jährige sieben Scorerpunkte in 26 Spielen.