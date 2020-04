„Messi wird Karriere in Barcelona beenden“

Cesc Fàbregas von der AS Monaco hat sich zu seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Lionel Messi geäußert. Gegenüber ‚Cadena COPE‘ sagt der 32-Jährige voraus, dass Messi noch lange beim FC Barcelona bleiben wird: ‚Ich unterhalte mich mit Messi. Es war immer sein Plan, seine Karriere in Barcelona zu beenden, damit dem Verein tausend Dinge passieren können und ich bin überzeugt, dass seine Karriere in Barcelona enden wird.‘

Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft der katalonischen Hauptstadt treu bleiben wird. Bereits seit knapp 20 Jahren ist der 32-Jährige Teil des Vereins und betont immer wieder, dass er sich dort wohl fühlt. Gerüchte, er stehe in Verhandlungen mit Inter Mailand, dementierte Messi kürzlich. Sein Kontrakt bei Barça läuft noch bis 2021, eine Verlängerung dürfte dem Linksfuß allerdings sicher sein.