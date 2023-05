Liverpool-Interesse: Koné-Poker wird konkret

Drei Transfers hat Borussia Mönchengladbach für die neue Saison bereits getätigt. Grant-Leon Ranos (19) kommt vom FC Bayern, Lukas Ullrich (19) von Hertha BSC – beide ablösefrei. Zudem wurde wie geplant die Kaufoption auf Julian Weigl (27) gezogen. Um den angestrebten Kaderumbau nachhaltig vorantreiben zu können, sind die Fohlen aber selbst auf Transfereinnahmen angewiesen.

An dieser Stelle kommt Manu Koné ins Spiel, der seit geraumer Zeit als Abschiedskandidat gilt: Der 22-jährige Mittelfeldspieler möchte gehen, Gladbach braucht das Geld – alles läuft auf einen Transfer im anstehenden Wechselfenster hinaus. Nur welcher Klub das Rennen macht, ist noch offen. Ein ernsthafter Kandidat ist der FC Liverpool. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind die Reds mittlerweile Teil des Pokers um Koné.

Großes Interesse

Der Premier League-Klub habe die Spielerseite bereits kontaktiert und Interesse hinterlegt. Aus Konés Umfeld sei zu hören, dass dieses „echt“ und „groß“ sei. Liverpool habe sich zudem bereits bei der Borussia nach den Konditionen einer Koné-Verpflichtung erkundigt. Gladbachs Antwort: Eine Ablöse zwischen 40 und 45 Millionen Euro. Laut ‚Sport Bild‘ ist diese Summe aber eher als Verhandlungseinstieg zu verstehen.

Koné spielt seit zwei Jahren im Trikot der Gladbacher, in 60 Pflichtspielen stand er für die Fohlen auf dem Platz. Sein Vertrag ist noch bis 2025 datiert, könnte aber per Option um eine weitere Spielzeit verlängert werden. Ein Vorteil in anstehenden Verhandlungen.