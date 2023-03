Brasilien: Präsident spricht über Ancelotti

Ednaldo Rodrigues kann sich Carlo Ancelotti als Nationaltrainer Brasiliens sehr gut vorstellen. Im Interview mit ‚Reuters‘ sprach der brasilianische Verbandspräsident in höchsten Tönen vom italienischen Erfolgstrainer. „Ich bewundere ihn wirklich für seine Ehrlichkeit in seiner Arbeitsweise und für seine Konstanz. Er braucht keine Vorstellung. Er ist wirklich ein Top-Trainer, der sehr viele Erfolge vorzuweisen hat, und wir hoffen, dass er noch mehr erreichen kann“, so Rodrigues.

Dass Ancelotti auch teamintern schon ein großes Thema ist, dementiert das Oberhaupt des Fußballverbands CBF nicht: „Ancelotti ist nicht nur der Favorit der Spieler, sondern anscheinend auch der Fans.“ Bisher gab es laut Rodrigues aber noch keinen direkten Kontakt zum Coach von Real Madrid. Man müsse darauf achten, die ordnungsgemäßen Verfahren einzuhalten, da Ancelotti noch bis 2024 in Madrid unter Vertrag stehe. „Vertrauen wir auf Gott, warten wir auf den richtigen Zeitpunkt und wir werden sehen, ob wir es schaffen können“, schließt Rodrigues ab.

